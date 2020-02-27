Грузинские власти отменили повторение «ночи Гаврилова»

27.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Заседание комитета министров Совета Европы будет перенесено из Тбилиси в Страсбург по просьбе грузинской стороны, чтобы не допустить визита в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом в своем блоге пишет ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

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«Сергей Лавров не приедет в мае в Тбилиси. Дискуссию о возможных последствиях визита российского министра иностранных дел в столицу Грузии можно считать закрытой. По словам его грузинского коллеги Давида Залкалиани, заседание комитета министров Совета Европы будет перенесено в одну из европейских столиц – Страсбург», – отмечает Маркедонов.

Он обращает внимание, что о переносе данного мероприятия попросили сами грузинские власти, хотя Грузия и председательствует в комитете министров Совета Европы.

Эксперт полагает, что, приняв такое решение Грузия продемонстрировала несколько очень важных моментов.

«Во-первых, критическую зависимость своего внешнеполитического курса от внутренних раскладов. Правящая партия «Грузинская мечта» опасается того, что приезд Сергея Лаврова (не сам по себе, не в контексте двусторонней повестки дня, а в формате Совета Европы) спровоцирует оппозицию на повторение «ночи Гаврилова». Возможно, в большем масштабе и с большими последствиями не только для российско-грузинских отношений, но для региональной безопасности в целом.

Во-вторых, приверженность «европейским ценностям» оказывается на этом фоне менее важным, чем геополитический «традиционализм». Территориальная целостность оказывается принципиальным сюжетом для грузинских политиков, неважно провластных или оппозиционных. А участие в Совете Европы – нечто значимое риторически, но тем, чем на практике можно пренебречь», – считает политолог.

«Таким образом, грузинские власти решили не испытывать судьбу. Они не дадут никому повода усомниться в своем патриотизме. Решение о переносе важного мероприятия Совета Европы в столицу Эльзаса можно подать, как неготовность поступиться принципами. В расчете не благодарность избирателей в ходе предстоящих парламентских выборов», – резюмирует Маркедонов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за предполагаемого визита в Тбилиси Сергея Лаврова в Тбилиси ожидались антироссийские беспорядки. Грузинская оппозиция требовала привлечь Лаврова к ответственности за посещение Абхазии и Южной Осетии.

Ранее в Тбилиси произошел антирусский погром из участия в работе Межпарламентской ассамблее православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова.