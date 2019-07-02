Грузинский безвиз накрылся медным тазом

02.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Грузинская молодежь подпала под влияние провокаторов, которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин, отвечая на вопрос, следует ли обострения российско-грузинских отношений ожидать отмены виз для граждан Грузии, ранее анонсировавшееся Москвой.

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«Да, действительно, вопрос отмены виз обсуждался, и в принципиальном плане мы были готовы к этому. Но не сложилось, придется подождать до лучших времен», – сказал замминистра.

При этом он не согласился с изданием, отметившим, что визовый режим усложняет грузинской молодежи поездки в России, а потому легко против нее настраиваются.

«Не соглашусь с вашей оценкой. Мы сделали визовой режим максимально либеральным. Любой российский гражданин имел и имеет право пригласить кого он считает нужным из Грузии. Количество грузинских граждан, которые посещали Россию, увеличивалось год от года. При этом мы были готовы идти дальше — к отмене виз. Так что я не думаю, что здесь сыграл визовой фактор. Молодежь подпала под влияние провокаторов, которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло. Сейчас, как мне кажется, в Тбилиси все это поняли. Там уже начался определенный откат эмоций», – заявил Карасин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилов, после чего в городе начались антирусские бесчинства, спровоцированные сторонниками беглого экс-президента Михаила Саакашвили.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и «оккупантом».