16.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Политика, Скандал, Украина
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Грузинско-украинский телемост Захарова назвала «Шоу уродов»

Анонсированный телемост между каналом «Рустави-2», телеведущий которого матерно оскорбил президента России, и поддакнувшим ему украинским «24 каналом» относится к разряду фрик-шоу, которые будут востребованы всегда.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы находились в Армении, когда разразился скандал, связанный с заявлением, хотя, иначе чем бранью площадной это не назвать, одного деятеля грузинского телевидения, ну, ему уже вторят и украинцы, ну, там конкретный украинский журналист, и теперь целый телемост состоится. При этом, как я понимаю, средством общения будет не только и не столько русский язык, как русский мат, который, правда, Украина пытается запретить. До удивительного времени мы с вами дожили, когда люди даже перестали общаться с собой хотя бы на чём-то, что напоминало о величии их народов и о глубинах знаний языка», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Владимир Рудольфович, вы меня удивляете, до каких таких новых времён мы с вами дожили? Шоу уродов всегда пользовались популярностью», – констатировала Захарова.

«Да, наверное, этот мост между двумя матершинниками им так и надо назвать», – согласился Соловьёв.

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