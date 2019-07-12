Киевский канал оскорбил Путина и анонсировал украино-грузинский телемост

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Телеведущий украинского «24 канала» Артём Овдиенко, подражая скандальному заявлению своего грузинского коллеги Георгия Габунии, также оскорбил российского президента.

Видеоролик пропагандист опубликовал на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телемост Киев-Тбилиси между украинским «24 каналом» и грузинским телеканалом «Рустави-2» уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву», – анонсировал Овдиенко, сопроводив это нецензурными ругательствами.

Правда, чуть позже он сообщил в своем блоге, что телемост переносится.

«С большим сожалением вынужден сообщить, что анонсированной мной на эту пятницу телемост Украина-Грузия не состоится. Он ни в коем случае не отменен, а лишь отсрочен. Здесь нет никаких политических причин, хотя они технического характера. Надеюсь, их утрясут в ближайшее время», – сообщил автор.

Отметим, Артём Овдиенко родом из Кировограда, с 2005 года работал на порошенковском «5 канале», пока в 2018-м не перешел на «24 канал». С 2008 года, уже более 10 лет он женат на своей коллеге, главном редакторе UA.TV Татьяне Овдиенко.