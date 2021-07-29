29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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«Грузия 2008 – это цветочки» – Саакашвили пугает Киев возросшей мощью армии Путина

Новости УкраиныСейчас у России гораздо больше возможностей для военного броска на Украину, чем в 2008...

Сейчас у России гораздо больше возможностей для военного броска на Украину, чем в 2008 году, когда были разбиты грузинские войска.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия проводит учения, после чего переходит линию соприкосновения под видом сепаратистов, а потом заходит вглубь страны, но как Пентагон участвует в отражении этого?

Сейчас такой сценарий проводится очень интенсивно, но в отличие от 2008 года, у России есть силы возле границы. Если в 2008 году российскую армию нужно было перебрасывать издалека, сейчас у них есть силы. Поэтому вопрос стоит только в политическом решении», – сказал Михаил Саакашвили.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что процесс распада Российской империи и Советского Союза не завершился, свидетельством чего является постоянная нестабильность на постсоветском пространстве, включая Украину.



Кроме того, было отмечено, что Россия может полностью перекрыть для Украины Чёрном море, даже не прибегая к боевым действиям.

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