Россия запросто может отрезать Украину от Черного моря – экс-министр обороны

Новости Украины

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Россия может полностью перекрыть для Украины Чёрном море, даже не начиная широкомасштабных военных действий.

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Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наиболее рискованным направлением для Украины является море. Потому что в Чёрном и Азовском море у русских есть возможность создать нам серьёзные проблемы, даже без начала широкомасштабной агрессии. Остров Змеиный является большой зоной риска. Потому что там фактически территориальные воды захваченного Крыма, которые контролируются Россией, далее территории возле газовых вышек, которые были захвачены и потенциальная территория вокруг острова Змеиного. Если это всё сложить, Россия может небольшими силами фактически перекрыть нам Чёрное море», – сказал Загороднюк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что американский боевой корабль не рискнул повторить провокацию эсминца Великобритании Defender и нарушить российскую границу у берегов Крыма.

Кроме того, в Киеве отметили, что российские учения в Черном и Азовском морях препятствуют украинскому коммерческому судоходству.