«Грузия превращается в страну-помойку»: Как в Москве и Киеве комментируют ЧП с Познером

01.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Гражданам России опасно посещать сегодняшнюю Грузию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспорядками, устроенными грузинскими радикалами возле отеля, где остановился ведущий Владимир Познер, когда-то высказавший сомнения о возможности возвращения Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Познер заявил, что уже вернулся в Россию.

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«Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов против российских граждан в Тбилиси. Мы видели сегодня заявления премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия. Мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать», – заявил Песков.

Согласился с такой оценкой в своем блоге и спикер Госдумы Владислав Володин:

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему. Ранее во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси , аналогичное происходило по отношению к её главе Сергею Гаврилову. Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», – говорится в заявлении.

«Новости о скандале вокруг Познера в Грузии совсем далеки от первоапрельских и повергают в настоящий шок. Где грузинское гостеприимство, где уважение к старшим (Владимиру Владимировичу исполнилось 87 (!) лет), где право на свободу выражения собственного мнения? Ложные западные ценности, помноженные на радикализм, приводят к демоническому искажению демократии. Интересно, последуют ли реплики от европейских радетелей за соблюдение демократических основ или извинения грузинских официальных лиц?», – отметил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сенатор Алексей Пушков в своем блоге также рекомендовал россиянам отказаться от посещения Грузии:

«Еще одно подтверждение тому, что публичным фигурам из России, пусть даже с паспортом США, в Грузию лучше не ездить. В Грузии мало что меняется к лучшему. Страна, как и два года назад, остается во власти собственных демонов национализма, раздора и конфликта. Неудивительно, что ни Абхазия, ни Южная Осетия не допускают даже мысли о возвращении в этот котел разрушительных страстей».

Результат произошедшего с Познером, как и скандал с заседанием Межпарламентской ассамблеи Православия, который произошел в Тбилиси в 2019-м году, – это результат незавершенной работы по принуждению Грузии к миру, заявил в своем блоге экономист Михаил Делягин:

«Грузия дичает и стремительно, на глазах превращается в страну-помойку. О бытовой русофобии там обычные туристы предупреждали ещё в 2019. Вот что бывает, когда останавливаешь танки, не взяв столицы».

Не поддержала грузинских радикалов даже известная российская оппозиционер Ксения Собчак:

«Какой-то ад и трэш. Грузия, ну как же так? Владимир Владимирович так любил туда ездить, и причем тут он и Саакашвили? Ничего не понимаю… Мир сошел с ума».

А украинский пропагандист Виталий Портников в своем блоге, напротив, обрадовался произошедшему:

«Уже не раз приходилось объяснять, что Познер – куда более опасный пропагандист, чем Киселев или Соловьев… Познер с его западным опытом старается придать этому режиму человеческий вид, имитировать многоголосицу и дискуссию. Он придает лжи видимость правды, черному – сотни оттенков серого. Тем он и опасен. Опасен и тот рабский восторг, который испытывают многие украинцы при виде таких, как Познер – придыхание провинциальной неполноценности и второсортности, тот самый комплекс крепостнической неполноценности, который позволяет им голосовать за цирк. Грузины показали, что самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами. Это хороший урок для нас», – написал Портников, в 2013 году – фигурант гей-скандала, обласканный новой властью после победы Евромайдана.