29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
геноцид, Дзен, нацизм, Общество, Одесса, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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Губернатор Одесской области горячо поддержал идею размещения штаба ВМСУ в Доме профсоюзов

Новости УкраиныПеренос штаба Военно-морских сил Украины в одесский Дом профсоюзов уничтожит его как символ для...

Перенос штаба Военно-морских сил Украины в одесский Дом профсоюзов уничтожит его как символ для сторонников Русского мира. Идею горячо поддерживает назначенный Зеленским губернатор области.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагал бывшему губернатору Одесской области перевести штаб Военно-морского флота Украины в одесский Дом профсоюзов, потому что он используется как символ ватными силами для подрыва украинской государственности.

Все говорили: «Да, да, да». Я даже говорил с теперешним губернатором Одесской области, ему идея очень нравится, но я думаю, что командиры ВМФ заинтересованы другими вещами, которые не имею ничего общего с укреплением государственности вооружённых сил Украины», – возмущался он.

Напомним, ранее в Москве отметили, что сегодня Одесса фактически оккупирована.



Кроме того, ранее в Донецке заявили, что трагедия с массовым сожжением сторонников Русской весны в Одессе, произошедшая сем лет назад, может повториться при Владимире Зеленском.

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