Губернатор опроверг две претензии «рассерженных патриотов» по взрыву в Сергиевом Посаде

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Взорвавшийся сегодня в Подмосковье завод уже давно не производит оптику для армии, а перепрофилирован на пиротехнику. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы находимся на территории оптико-механического завода, но к оптике и механике этот завод уже давно ничего не имеет, здесь производят преимущественно пиротехнику», — цитирует губернатора агентство ТАСС.

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Таким образом, если верить словам чиновника, опровергаются претензии «рассерженных патриотов» по поводу того, как производство ценной военной оптики могло соседствовать со складами пиротехники в помещениях, сданных в аренду сторонним фирмам. Кроме того, получается, что, поскольку оптику на заводе давно уже не делали, то и ущерба для поставок в армию в результате ЧП не будет.

По соцсетям распространялись кадры из Сергиева Посада, где жители города после взрыва стали находить разбросанные по улицам предметы, похожие на снаряды. Однако, как сообщает телеканал «360», «судя по всему, это фрагмент пиротехнической мортиры».

«Мне доложили, что пиротехнику там производили именно, начиняли. Это весьма мощная пиротехника, это не просто салют. Как мы знаем, мощность бывает разная: от силы заряда и мощности заряда определяется высота. Как сообщили мне оперативные службы, это был цех как раз по производству мощной пиротехники», – сказал губернатор Подмосковья о месте, где произошел взрыв.

Следственный комитет тем временем сообщил, что версия с атакой БПЛА на завод не подтвердилась.