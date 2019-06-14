Губернатору-коммунисту удалось прищучить китайскую мафию в Сибири

14.06.2019, Москва, Максим Карпенко

В Иркутской области на берегах Байкала усилиями губернатора-коммуниста Сергея Левченко удалось значительно сократить объемы нелегальной вырубки леса, значительная часть которого ранее по «серым» схемам уходила в соседний Китай.

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«Мы провели инвентаризацию и увидели 300 предприятий, которые незарегистрированы в этих районах. Ни у кого до этого не доходили руки или желание этот порядок навести. В 16-м году, в первой половине года мы эту инвентаризацию сделали и заставили всех стать на налоговый учет», – рассказал Левченко в эфире телеканала «Красная линия» о первом шаге по наведению порядка.

В результате с 2016 по 2018 годы объемы незаконной вырубки леса снизились на 47% – со 1112,9 тыс. кубометров до 569,7 тыс. кубометров и продолжают уменьшаться. Объем налоговых поступлений от лесоперерабатывающих предприятий только за год вырос с 6,6 до 10,3 млрд. рублей.

Кроме того, власти Иркутской области закупили противопожарную технику, спецсредства и установили системы слежения за пожарной обстановкой. В результате удалось значительно снизить и площади лесных пожаров – за последние три года они уменьшилась более чем в три раза с 284,5 до 88 тысяч гектаров.

Экономика Иркутской области традиционно строилась вокруг лесопромышленного комплекса, который давал основные поступления в казну. Сегодня регион занимает первое место в стране по объему заготовки древесины. В результате проведенной работы и вывода лесозаготовки из тени удалось повысить рост доходов бюджета. Если в 2015-м году доход бюджета области от отрасли составлял 0,22 млрд. рублей, то по итогам 2018-го года он составил 1,7 млрд. рублей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшей весной Левченко направил обращение в адрес президента России Владимира Путина с предложением запретить экспорт леса-кругляка из РФ сроком на один год.

«Безусловно, это правильная инициатива. Экспорт круглого леса нужно запретить вообще, чтобы он обрабатывался только в России. Правда, сейчас уже развернута целая инфраструктура в России, когда незаконно вырубленный лес у нас же и перерабатывается, в основном китайским бизнесом», – отмечал экономист Михаил Делягин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на одном из заседаний призвала навести порядок с экспортом леса в Китай. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин при этом заявил, что Россия требует от Китая участвовать в создании лесных питомников на территории Сибири. В противном случае Москва может принять решение о прекращении экспорта древесины в Поднебесную.