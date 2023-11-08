ГУР похвасталось очередным громким терактом в российском тылу

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К убийству депутата Народного совета Михаил Филиппоненко, погибшего сегодня в Луганске в результате теракта, имеет отношение военная разведка Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило в своем тг-канале Главное управление разведки МО Украины.

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«Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования «ЛНР», жил по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48. Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления. В результате утреннего взрыва Филиппоненко погиб на месте», – говорится в сообщении.

Авторы текста угрожают, что все адреса противников киевского режима в ЛДНР известны.

«ГУР МО Украины констатирует ― все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие! Охота продолжается! Слава Украине!», – торжествует ГУР.

Стоит заметить, что ГУР, не скрывающее своей причастности к террористической деятельности, так и не признано в России террористической организацией. Такая же ситуация и с СБУ.

Кроме того, следует добавить, что о каких-либо акциях по ликвидации представителей киевского режима со стороны России за время СВО в глубоком украинском тылу неизвестно, кроме вылазок ДРГ в приграничье.