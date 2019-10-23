Гусман хвалит Зеленского за подбор кадров. Масляков не согласен

23.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Участники КВН якобы являются очень подготовленными к политике людьми, поскольку принимали участие в «интеллектуальных конкурсах».

Такое мнение в комментарии КВН высказал постоянный член жюри КВН Юлий Гусман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня всегда удивляет, почему считают, что представители той или иной профессии не годятся в политики. Где тогда готовят политиков, в каких заповедниках их выращивают? Кавээнщики — очень достойные люди. Они прошли отличную школу риторики и доказали на практике свое остроумие, креативность и умение найти выход из трудной ситуации. К сожалению, многие рассматривают КВН исключительно как «ржачку». Между тем из этого конкурса вышли «Уральские пельмени», «Камеди Клаб» и другие. Это соревнование интеллектов», – утверждает собеседник издания.

Также он дал оценку недавнему назначению шоумена Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Я мало знаком с Сивохо, и мне неизвестна его политическая позиция, но я знаю его как талантливого человека. Например, я тоже кавээнщик и был зампредседателя Комитета Госдумы по геополитике. Возможно, я был лучшим директором Дома кино, хотя меня никто к этому не готовил. Кроме того, глава КПРФ Геннадий Зюганов однажды рассказал мне, что тоже возглавлял команду КВН… Думаю, что разностороннее развитие, которое Сивохо получил благодаря КВН, очень пригодится ему на новом месте», – считает Гусман.

В то же время президент КВН Александр Масляков считает, что украиснкому президенту стоит набирать в свою команду политиков, а не юмористов.

«Сережа Сивохо очень талантливый человек – актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских. Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл. Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков», – сказал Масляков «Комсомольской правде».

Как сообщал «ПолитНавигатор», назначением Сивохо Киев показал, что будет проводить и дальше политику расчеловечивания Донбасса.