И демократы, и республиканцы будут мстить Украине

05.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украину не ждет ничего хорошего вне зависимости от того, кто в следующем году победит на президентских выборах в США.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу «Новое время» высказал политтехнолог Сергей Гайдай, давая оценку обнародованной расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

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«Так, как Зеленский разговаривал с Трампом, может разговаривать только человек, который не знает политических правил. Любой разговор может стать достоянием публики, если ты говоришь на таком уровне. В таких разговорах лучше в принципе избегать любой критики. Если ты критикуешь европейских лидеров, то европейские лидеры будут об этом знать», – сказал собеседник издания.

При этом он признает, что внутри Украине некому устроить серьезные проблемы Зеленскому, поскольку избирателю он пока нравится, но эти проблемы, говорит эксперт, начнутся значительно позже, если жизнь не будет радикально меняться к лучшему.

«Относительно приостановки Трампом выплаты Украине военной помощи в размере $ 400 млн: Украина вообще выгребет за это больше всех. Если раньше Зеленский вел себя так, чтобы завоевывать лояльность Трампа, то теперь он ее завоевать не сможет, потому что Трампу невыгодно это демонстрировать, поскольку его подозревают в коррупционной связи с украинской властью. К тому же и демократы будут мстить нынешней власти. Поэтому, кто бы ни победил в США на президентских выборах — Байден или Трамп, Украина сильно потеряла от этого скандала, где выступила бомбой замедленного действия», – резюмирует Гайдай.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в разговоре с Трампом Зеленский допустил нелицеприятные высказывания в адрес лидеров Германии и Франции.

При этом эксперты приходят к выводу, что двухпартийный американский консенсус по Украине умер.

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