«И пожёстче там, вы же умеете» – Западу плевать на цензуру Зеленского

05.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Западным кураторам, постоянно прикрывающих своих киевских протеже в неблаговидных делах, пора, наконец, дать объективную оценку происходящему на Украине наступлению на свободу СМИ, масштабы которого уже давно пересекли все возможные грани здравого смысла.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не сдаётся «режим» здравому смыслу – очередное наступление на онлайн-медиа происходит непосредственно в эти дни на Украине. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информации со ссылкой на решения суда обязала местных интернет-провайдеров заблокировать на территории страны четыре популярных телеграм-канала и 426 сайтов.

На этот раз украинское руководство попыталось завуалировать цензуру и очередную зачистку информационного пространства страны от неугодных СМИ. Блокировки подаются как следствие судебных решений, принятых на основании исков от частных лиц (это просто новаторство, революция, с точки зрения украинской пропаганды), а также мотивируется это расследованиями СБУ в отношении якобы пророссийских электронных СМИ», – напомнила Захарова.

«О том, насколько гуманной является СБУ, насколько она поддерживает свободу слова, демократические ценности – мы все хорошо знаем. Ожидать от подобных расследований объективности, к сожалению, не приходится. Репрессии как они есть, настоящие причём, но в XXI веке», – отметила представитель МИД,

Также она назвала возмутительным бездействие мирового сообщества в связи с целенаправленной политикой Киева по ущемлению свободы слова и прав журналистов.

«Призываем профильные международные площадки не идти на поводу у западных покровителей украинской псевдодемократии, постоянно прикрывающих своих протеже в неблаговидных делах, и дать объективную оценку происходящему на Украине наступлению на свободу СМИ», –заключила Захарова.

«И – пожёстче уже там с киевским режимом, вы же умеете. Мы же видим, как вы единым фронтом можете выступать, проявите солидарность ЕСовскую, Вашингтонскую, Североатлантическую связку, сцепку – покажите. Свободу слова обижают на Украине!» – с иронией обратилась к «западным партнёрам» представитель МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевские эксперты назвали блокировку 426 сайтов на Украине репетицией режима Владимира Зеленского перед тотальной зачисткой интернет-пространства от всех популярных оппозиционных ресурсов.