02.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Россия
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Игнорирующий коронавирус Лукашенко не понимает, почему от Белоруссии закрываются




Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает возмущаться тем, что Россия закрыла границу с Белоруссией.

Об этом он заявил сегодня в интервью телерадиокомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России – значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство. А как насчет формулы «друг познается в беде?» – приводит слова Лукашенко его официальный сайт.

Ранее раздосадованный белорусский лидер уже утверждал, что «Россия полыхает», когда уровень заболеваемости там был в 9 раз ниже, чем в Белоруссии, даже согласно официальной статистике. Правительству РФ пришлось тогда выступить с официальным опровержением.

Впрочем, официальной белорусской статистике никто не верит. СМИ публикуют данные врачей из регионов, которые в сотни раз превышают цифры, которыми оперирует белорусский минздрав. При этом утверждается, что медикам запрещают ставить некоторые диагнозы и проводить тесты людям с пневмонией.

Все это заставило президента Литвы Гитанаса Науседу и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса заявить, что они не доверяют официальной белорусской статистике, поскольку Лукашенко оценивает ситуацию «с некоторой бравадой». Были отменены все оставшиеся рейсы между Минском и Вильнюсом (Белоруссия не перекрыла ни одной своей границы).

Руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев посетовал на плохую работу белорусского минздрава по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

По инсайдерской информации полковника запаса Владимира Трухана Россия изначально планировала сделать общий санэпидемконтур с Белоруссией, но поскольку Лукашенко демонстративно игнорировал все противоэпидемические мероприятия от этого пришлось отказаться.

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