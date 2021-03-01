«Им должны заняться СБУ и ЦРУ» – Зеленского объявили «агентом Кремля»

01.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, сохраняя в своём владении недвижимость в Крыму, фактически признаёт полуостром частью России, а значит, является «агентом Кремля».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Владимир Зеленский, его супруга и семья признают Крым территорией Российской Федерации, по факту того, что эта недвижимость расположена в России, они от неё не отказываются, они платят все налоги, включая и налоги на недвижимость. Таким образом, Владимир Зеленский спасибо вам за то, что вы признаёте Крым Россией.

Теперь, с точки зрения украинских реалий, наверное, не только Крым наш, но и Зеленский наш. Возможно, это российский агент под глубоким прикрытием, которого мы смогли внедрить на высший государственный пост Украины, и судя по тому, какой он делает на Украине хаос, возможно, он выполняет тайное поручение Москвы», – сказал он.

Также журналист подчеркнул, что Владимира Зеленского должны взять в оборот американская и подчинённая ей украинская спецслужбы.

«Хочу обратиться к СБУ: у вас под носом в Киеве действует высокопоставленный российский крот, который очевидно, имеет недвижимость не только в Крыму, но возможно он также имеет там бизнес и другие источники доходов с территории РФ. Это вопрос и к ЦРУ – куда вы смотрите?» – добавил Коротченко.

В свою очередь, российский политолог Дмитрий Абзалов отметил, что супруга Владимира Зеленского финансирует российские войска, поэтому на неё должны наложить санкции.

«Если госпожа Зеленская платит в бюджет Российской Федерации денежные средства, которые, согласно налоговому кодексу РФ, идут на нашу армию – она поддерживает «оккупантов» финансово. А если она поддерживает «оккупантов» финансово, то напоминаю, что кому-то за это без суда и следствия наложили санкции.

Поэтому я предлагаю наложить санкции на госпожу Зеленскую, это будет вполне соразмерно тем действиям, которые принимают в отношении Медведчука», – сказал Абзалов.