«Им просто повезло»: продвижение русских под Торецком не поддаётся логике – Свитан

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 704
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ успешно продвигаются к Торецку (Дзержинск, ДНР), однако с точки зрения логики стратегического планирования, непонятно, почему они начали атаковать на этом направлении в лоб.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ успешно продвигаются к Торецку (Дзержинск, ДНР), однако с точки зрения логики стратегического...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вот эти действия по Торецку, по выходу в лоб на нашу группировку, были связаны с некоторыми нашими просчётами. А они были однозначно. Там при ротации одного подразделения на другое – практически были оставлены позиции, россияне этим воспользовались. Российские кроты попытались расчистить несколько сотен метров трубы-водовода от канала Северский Донец–Донбасс и выйти в тыл нашим позициям, это им тоже удалось.

То есть такие несколько просчётов – дали возможность россиянам развернуть наступательные действия на вновь нарисовавшемся театре военных действий в том направлении», – сокрушался Свитан.

Он признался, что для него пока непонятно, зачем русские пошли в этом направлении.

«То есть это не выход, допустим, на Часов Яр. Движение на Торецк часов-ярской группировке никак не угрожает. Это может угрожать самой торецкой группировке, и потом движением через Торецк на Константиновку. Но намного проще это делать с очеретинской высоты вниз в сторону Константиновки, чем переться с Горловки вверх на торецкую господствующую высоту. Торецк – это такая же господствующая высота над Горловкой, как Авдеевка над Донецком или Часов Яр над Бахмутом. Поэтому пока действия россиян в районе Торецка не просматривают логики стратегического планирования. Скорее всего, это удача», – рассуждал украинец.

Отметим, что в то же время экс-спикер Генштаба ВСУ считает, что, продвинувшись на Торецком направлении, ВС РФ как раз могут нанести удар с юга по украинской группировке в Часов Яре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть