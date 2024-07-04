«Им просто повезло»: продвижение русских под Торецком не поддаётся логике – Свитан

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ВС РФ успешно продвигаются к Торецку (Дзержинск, ДНР), однако с точки зрения логики стратегического планирования, непонятно, почему они начали атаковать на этом направлении в лоб.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти действия по Торецку, по выходу в лоб на нашу группировку, были связаны с некоторыми нашими просчётами. А они были однозначно. Там при ротации одного подразделения на другое – практически были оставлены позиции, россияне этим воспользовались. Российские кроты попытались расчистить несколько сотен метров трубы-водовода от канала Северский Донец–Донбасс и выйти в тыл нашим позициям, это им тоже удалось. То есть такие несколько просчётов – дали возможность россиянам развернуть наступательные действия на вновь нарисовавшемся театре военных действий в том направлении», – сокрушался Свитан.

Он признался, что для него пока непонятно, зачем русские пошли в этом направлении.

«То есть это не выход, допустим, на Часов Яр. Движение на Торецк часов-ярской группировке никак не угрожает. Это может угрожать самой торецкой группировке, и потом движением через Торецк на Константиновку. Но намного проще это делать с очеретинской высоты вниз в сторону Константиновки, чем переться с Горловки вверх на торецкую господствующую высоту. Торецк – это такая же господствующая высота над Горловкой, как Авдеевка над Донецком или Часов Яр над Бахмутом. Поэтому пока действия россиян в районе Торецка не просматривают логики стратегического планирования. Скорее всего, это удача», – рассуждал украинец.

Отметим, что в то же время экс-спикер Генштаба ВСУ считает, что, продвинувшись на Торецком направлении, ВС РФ как раз могут нанести удар с юга по украинской группировке в Часов Яре.