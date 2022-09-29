Индия не станет жить по указке США – Винай Шукла

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Индия не будет присоединяться к санкциям, введенными странами западного блока против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил индийский эксперт по внешней политике Винай Шукла.

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«Никаких изменений в индийско-российских отношениях не произошло. Страна с населением более 1 миллиарда не станет жить по указке из США», – сказал аналитик «Независимой газете».

По его словам, такова позиция правительства Индии, возглавляемого Нарендрой Моди.

«Но если придет к власти другое правительство, оно тоже будет держаться этого курса. Что касается «потолка» цен на нефть, то Индия на это не пойдет. Индия не кладет все яйца в одну корзину. У нее выполняются контракты с Саудовской Аравией и Ираком», – добавил Шукла.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американский дипломат негодует, поскольку «Индия продолжает оставаться верным другом России».

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