Хербст негодует: «Индия продолжает оставаться верным другом России»

15.07.2022  15:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Индия, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Несмотря на усилия американцев, Индия категорически отказывается осуждать Россию за боевые действия на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил  экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете, обеспечивающем и обслуживающем идеологию развития НАТО, Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия американцев, Индия категорически отказывается осуждать Россию за боевые действия на Украине....

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«Путин проигрывает в демократическом мире, потому что практически население всех демократических стран понимают, какую варварскую войну Путин ведёт. Но в авторитарных странах это не проблема. И, к сожалению, даже в глобальном третьем мире это не проблема.

Они не хотят стать сторонниками или Запада или России. Они не считают, что путинская война против Украины, как война против Украины. Они считают, что это борьба между Россией и Западом. И это не надо принимать к их чести», – сказал Хёрбст.

Ведущий уточнил, входит ли в этот список Индия.

«Конечно, они были верным другом СССР и они остаются верным другом России, несмотря на эту войну и несмотря на то, что главный их противник – это Китай.

Мы намного улучшили связь с Индией лет 15 тому назад при втором Буше. И мы работаем вместе с Австралией, Японией и с Индией против Китая. В этом есть гибкость в политике Индии, но эта гибкость не включает поддержку для страны, которые сейчас подвергаются агрессии из России», – рассказал экс-посол.

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