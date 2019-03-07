Индустриальная Украина превратилась в аграрный хутор

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Ведущие позиции в некогда индустриальной Украине начинают занимать представители аграрного бизнеса, однако и эта сфера не окупает себя в стране с обнищавшим и вымирающим населением.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал директор киевского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика у нас остается какая? Староиндустриальная с аграрным уклоном. Более того, сейчас аграрные олигархи все больше выходят на передовые позиции, потому что они все ближе к власти. Да, Ахметов сохранил позиции во власти, хотя, конечно же, это не те позиции, которые были 5 – 7 лет назад, но тем не менее сохранил. В принципе, тенденция такая, что олигархи угля и стали сегодня уступили место олигархам яиц и кур, ну или конфет и кур…

Проблема в том, что государство с одной стороны аграрным олигархам дает дотации для выращивания хороших национальных чемпионов в аграрном секторе. Но почему-то Косюк купил фабрику по производству кур в Словении. Потому что это страна в ЕС, у нас квоты маленькие, мы слишком быстро выгребаем квоты на рынке ЕС. Значит какой выход при производстве кур? Нужно какой-то завод в Словении брать, производить там украинское куриное сырье и продавать на рынках ЕС. Еще до подписания соглашения о зоне свободной торговли он строил завод в Германии.

Подписали ассоциацию, зона свободной торговли, а все равно перепроизводство кур. Внутренний рынок не потребляет и не выгодно бедному украинскому населению продавать кур. Надо продавать его европейскому потребителю…

Почему похудели наши олигархи? Внешний рынок России сохранился для них, а западные рынки поделенные. Поэтому, если дальше будет продолжаться это все, они будут худеть. Выход какой? Эксплуатировать свой народ, а его нельзя эксплуатировать, потому что он уедет в Польшу», – полагает эксперт.

Также, по его мнению, чтобы избежать вымирания страны, Украине необходимо разработать четкую стратегию экономического развития и последовать в этом примеру России.

«Либо нам дальше будут проводить медленную экономическую эвтаназию, а люди будут уезжать и останутся просто пенсионеры, которым дадут какой-нибудь базовый доход. Останется 5 – 7 миллионов людей, им базовых доход дадут, или надо подумать, где пределы экономического суверенитета, за который выходить нельзя.

Мы должны подумать, как более рационально, с учетом экономических вещей, суверенности и национальных интересов войти в современный мир, найти свое место в международном разделении труда, найти украинскую политическую экономию, которая нас будет обогащать и давать перспективу…

Надо возрождать трудовое общество. Не только общество потребления, но и общество труда, чтобы люди трудились здесь. У нас же труд полностью дискредитирован, все хотят либо в юристы, либо в бизнесмены, менеджеры и так далее. Работать же надо, чтобы было уважаемо.

Только индустрия делает страну сильной. У нас 450 военных заводов, заводы делают танки, у нас металлургия есть, тоже надо сохранить это все. А если так будет дальше, то кому оно надо? Уедут все просто, некому делать эти танки.

Остается Харьковский авиационный, Политехнический институт в Киеве. Кого они выпускают сейчас? Надо тоже продумать это все, надо посмотреть, какие стратегические ресурсы у нас остались, что можно обновить.

Почему сегодня идет гонка вооружений в мире, в России? Потому что они молодежь оставили, и они делали «Калибры», «Авангарды». Молодежь делала. Значит гранты давать надо, чтобы они здесь оставались, ездили на Запад, тут целая программа должна быть.

И тут «армия, вера, мова» или «посадить каждого» не канает, это просто для того, чтобы выиграть выборы, а не для того, чтобы перезарядить страну и дать ей новую картину мира, показать, где на этой карте Украина. Где она? Явно не с верой и мовой», – резюмировал Карасев.

Отметим, что накануне депутат фракции «Народный фронт» Павел Унгурян привел статистику, согласно которой население Украины в минувшем 2018 году сократилось примерно на численность жителей такого крупного западноукраинского города, как Ивано-Франковск.

Напомним, ранее украинский композитор Владимир Быстряков заявил в эфире, что Украина оказалась под полным контролем США, которым нужно только очистить её земли от населения и использовать их в своих экономических интересах.

Также экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко публиковал в Facebook видеозапись очереди малоимущих киевлян, выстроившихся за бесплатной едой. Политик сравнил нынешний Киев с блокадным Ленинградом, где вместо немецких фашистов теперь устроили геноцид свои, внутренние оккупанты.