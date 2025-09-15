Иноагент Киселёв: Вся беда в том, что Трамп просто любит Путина

Елена Острякова.  
15.09.2025 17:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 335
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп не настаивает на принятии Россией своих ультиматумов, потому что испытывает нежные личные чувства к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью киевскому пропагандисту-экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не настаивает на принятии Россией своих ультиматумов, потому что испытывает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У старика семь пятниц на неделе. Что вы хотите. «Скручивать Путина в бараний рог» он не хочет. Любит он его за что-то. Мне совершенно очевидно, что неровно дышит Трамп к Владимиру Путину. Бывает такое. Любовь зла – полюбишь и козла», – рассуждал иноагент.

Он прогнозирует, что Путин будет занимать свой пост еще 20 лет, а Трамп будет его ублажать весь свой второй срок.

«Я не жду от Трампа для Украины того, чего от него ждет большинство украинцев – чтобы он взял Путина и свернул в бараний рог. Я боюсь, что так оно и будет продолжаться еще много месяцев, а может, и все три с лишним года, пока Трамп будет оставаться президентом США.

Будут какие-то уговоры-переговоры, ультиматумы, отступления влево-вправо. При этом Трамп через своих сотрудников будет рассказывать всем, что он надеется на установление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества: «Ничего не могу поделать с этим Путиным», – злился Киселев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить