Иноагент Латынина: «Зеленский Трампу – чемодан без ручки»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Две войны Запада – против России, и внутренняя, консерваторов с глобалистами, именно сейчас начинают наслаиваться друг на друга и создавать противоречия.

Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим, что европейские политики в упор не замечают ни золотого унитаза, ни просроченных выборов. Там всё время Зеленского принимают, теперь уже используют его в качестве тарана, даже не против Путина, а именно против Трампа. Своеобразие нынешнего момента заключается в том, что на физическую российско-украинскую войну начинает накладываться гибридная война Трампа и глобалистов. И парадоксальным образом эти войны, как две континентальные плиты, движутся в разном направлении. Потому что Трамп вынужден поддерживать Зеленского и Европу в реальной войне, но он из этого пытается выписаться» – отметила Латынина

«Но все равно он не может бросить этот чемодан без ручки», – подчеркнула иноагент.