Иноагент Латынина: «Зеленский Трампу – чемодан без ручки»
Две войны Запада – против России, и внутренняя, консерваторов с глобалистами, именно сейчас начинают наслаиваться друг на друга и создавать противоречия.
Об этом на канале «Закон и порядок в США» заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видим, что европейские политики в упор не замечают ни золотого унитаза, ни просроченных выборов. Там всё время Зеленского принимают, теперь уже используют его в качестве тарана, даже не против Путина, а именно против Трампа.
Своеобразие нынешнего момента заключается в том, что на физическую российско-украинскую войну начинает накладываться гибридная война Трампа и глобалистов. И парадоксальным образом эти войны, как две континентальные плиты, движутся в разном направлении.
Потому что Трамп вынужден поддерживать Зеленского и Европу в реальной войне, но он из этого пытается выписаться» – отметила Латынина
«Но все равно он не может бросить этот чемодан без ручки», – подчеркнула иноагент.
«Для Трампа самая важная война сейчас – это, конечно, его гибридная война против глобалистов, и в этой войне американские демократы, европейские чиновники и Зеленский вместе сражаются против Трампа. И в этом и есть своеобразие момента. Вот почему Украина оказалась чемоданом без ручки, нести нельзя, а бросить жалко», – констатировала Латынина.
