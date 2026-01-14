Иноагент: За спиной дружественной России Венгрии стоит заинтересованная Франция

Елена Острякова.  
14.01.2026 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Венгрия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Франция


Французская атомная промышленность очень активно сотрудничает с Росатомом.

Об этом сопредседатель группы «Экозащита», иноагент Владимир Сливяк заявил в интервью объявленному в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала войны на Украине ни один контракт французской и российской атомных промышленностей не был разорван. Все, как было раньше, так и остается сейчас, отчего Росатом и французские компании получают очень хорошую прибыль», – сказал Сливяк.

Кроме того, по его информации, именно Франция блокирует все санкции ЕС против Росатома.

«Все попытки ввести санкции на уровне ЕС против Росатома как государственной корпорации были предотвращены сторонниками сотрудничества с российской атомной промышленностью в Европе… Даже когда Венгрия блокирует санкции против «Росатома», там за спиной всегда стоит Франция», – сказал Сливяк.

