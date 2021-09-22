Российская экономика восстанавливается намного быстрее, чем предполагалось
Российская экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, гораздо быстрее, чем предполагалось.
Об этом на заседании Совета Федераций заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Экономика восстановилась быстрее, чем мы предполагали. Общенациональным планом восстановления экономики, над которым мы работали вместе, вместо третьего квартала восстановление произошло уже во втором. В первую очередь, восстановление произошло за счёт роста потребительского спроса. Восстанавливаются реальные денежные доходы населения, пока немножко не хватает, но рассчитываем, что в ближайшее время это произойдёт.
Сыграл роль отложенный спрос населения, люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году. Ну и, конечно, свою роль сыграли масштабные социальные выплаты. Если мы посмотрим объём социальных выплат и сравним их с 2019 годом, то из бюджета по направлению «социальное обеспечение» рост расходов за 2 года – плюс 26%.
Свой вклад внесли и инвестиции. Благодаря росту чистой прибыли компаний корпоративного и ипотечного кредитования, а так же благодаря увеличению бюджетных инвестиций за 8 месяцев этого года рост более 11% в целом по бюджетной системе», – рассказал Решетников.
Он отметил, что наибольший рост показали сферы финансов и IT, а также строительство и сельское хозяйство.
«Более подробно о рынке труда – в июле уровень безработицы и численности занятого населения фактически вышли на докризисные уровни. Растут реальные заработные платы в первом полугодии этого года к аналогичному периоду 2019 года + 6,4% в реальном выражении к прошлому году + 3,4%. Быстрее всего зарплаты росли в сфере финансов и IT, что ожидаемо.
Далее в списке лидеров строительство и сельское хозяйство, то есть, те отрасли, где зарплаты относительно невысоки, но высока доля мигрантов, то есть ограничения по мигрантам заставили компании опережающими темпами повышать заработные платы российским гражданам. Это позитивная тенденция, которая имеет значение для поддержания внутреннего спроса», – поделился министр.
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