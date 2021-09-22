Российская экономика восстанавливается намного быстрее, чем предполагалось

Российская экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, гораздо быстрее, чем предполагалось.

Об этом на заседании Совета Федераций заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика восстановилась быстрее, чем мы предполагали. Общенациональным планом восстановления экономики, над которым мы работали вместе, вместо третьего квартала восстановление произошло уже во втором. В первую очередь, восстановление произошло за счёт роста потребительского спроса. Восстанавливаются реальные денежные доходы населения, пока немножко не хватает, но рассчитываем, что в ближайшее время это произойдёт.

Сыграл роль отложенный спрос населения, люди стали совершать покупки, которые не сделали в прошлом году. Ну и, конечно, свою роль сыграли масштабные социальные выплаты. Если мы посмотрим объём социальных выплат и сравним их с 2019 годом, то из бюджета по направлению «социальное обеспечение» рост расходов за 2 года – плюс 26%.

Свой вклад внесли и инвестиции. Благодаря росту чистой прибыли компаний корпоративного и ипотечного кредитования, а так же благодаря увеличению бюджетных инвестиций за 8 месяцев этого года рост более 11% в целом по бюджетной системе», – рассказал Решетников.