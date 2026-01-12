Иран. Появились «снайперы с Майдана». Уроки Януковича выучены

Уже очевидно всем, что беспорядки в Иране координируются и направляются извне по приказу Вашингтона и Тель-Авиве. По итогам выходных стало ясно, что власти будут стоять до конца и не пойдут ни на какие уступки.

Хотя сводки и были тревожными все последние дни, тем не менее, несмотря на убийства силовиков и поджоги мечетей ни один город не был захвачен мятежными группами, как это уверяли западные и оппозиционные СМИ. Но самое главное – правящая элита продемонстрировала единство и решимость стоять до конца, что даёт основания говорить о том, что беспорядки будут рано или поздно подавлены.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Самое главное изменилась риторика властей. Если ранее бунтующих называли «протестующими», «подогреваемыми зачинщиками», то теперь их именуют «террористами», что полностью исключает какие-либо уступки и переговоры. Более того, все они объявлены наймитами Израиля и США, о чём открыто заявили Аятолла Хаменеи в минувшую пятницу и президент Масуд Пезешкиан в своём обращении в воскресенье.

Последний даже призвал выходить на протесты против радикалов, и такие контрмитинги уже состоялись в ряде городов. На сужение социальной базы беспорядков работает и огромный ущерб, наносимый пожарами, от которых страдают мирные жители. И, если на первом этапе движущей силой протестов были торговцы, то после радикализации теперь исключительно только молодёжь.

Также сотрудниками правопорядка были зафиксированы вооружённые группы в чёрных масках, которые обстреливают как силовиков, так и демонстрантов, и порой огонь ведётся с чердаков зданий, что полностью повторяет сценарий событий Майдана в Киеве образца 2014-го года. Ряд таких стрелков были пойманы сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и уже доказана их связь с Моссадом.

Жестокие убийства силовиков, как, например, сожжение заживо работников прокуратуры в провинции Северный Хорасан, только ещё больше сплотили коллективы правоохранительных органов. Все понимают, что с ними расправятся, как в Сирии, и уже ощущаются более слаженные действия по нейтрализации выступлений. Так, успешное гашение интернет-сигнала Starlink, предоставленного американцами, резко снизило эффективность координации выступлений.

При этом, в отличие от майданной Украины, никто церемониться с лицами, оказывающими вооружённое сопротивление не собирается. Так, прокурор Тегерана Али Салехи предупредил:

«Мы не будем проявлять снисхождение к вооружённым зачинщикам беспорядков. Им будет вменена статья «Фасад фи-ль-ард» («сеяние смуты на земле»), которая предусматривает смертную казнь».

Надо сказать, что силы КСИР при поддержке спецслужб сохраняют сейчас контроль над ситуацией в стране, а подразделения армии пока массово для подавления выступлений не применялись, как и тяжелая техника и вооружения. Это говорит о стремлении властей погасить выступления, не прибегая к чрезвычайно жёстким мерам.

Важно также, что удалось не только раскрыть прямую связь беспорядков с действиями Израиля и США, но и показать, что в их обозе едет окончательно дискредитированная монархия в лице «принца» Резы Пехлеви, который призвал Трампа осуществить обещание и разбомбить Иран. Такая «альтернатива», навязываемая извне, вызывает отторжение даже у многих противников исламской республики.

Интересно, что лозунги с просьбой к президенту США об оказании военной помощи начали распространять одновременно мятежники в Иране и прозападные либералы и нацики в Казахстане, что демонстрирует общие подходы.

Однозначную поддержку Тегерану оказали Москва и Пекин особенно в деле возможной внешней агрессии. В МИД КНР заявили: «что бы ни понадобилось иранскому правительству в плане финансовой, технической, разведывательной или военной помощи, Китай готов ее предоставить».

Ощущая такую поддержку, в парламенте Ирана уже пригрозили, что, в случае нападения Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы как «законные цели» и нанесет по ним ответные удары. Поэтому и шансов на успех подавления Майдана становится всё больше.