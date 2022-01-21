Ищенко: Молдавия добивается от Москвы дружественных шагов в одностороннем порядке

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Молдавия, со своей антироссийской политикой и одновременным желанием скидок на газ, действует по принципу – «и удовольствие получить, и невинность сохранить».

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова оказалась в ситуации, когда у неё есть газ, но нет денег, чтобы за него платить. Своему населению нужно что-то объяснять, нельзя же прийти и сказать: «Дороги молдаване! Мы тут хозяйствовали-хозяйствовали и дохозяйствовались до того, что у нас нет денег, чтобы платить за газ, даже на относительно льготных условиях. Потому что, конечно, мы платим за газ больше Белоруссии, но меньше Украины, причём раза в два». В договоре сказано, что платить за газ нужно вовремя, иначе поставки могут прекратиться – это недружественный шаг. Действительно, разве это недружественный шаг – раз у нас нет денег, я прекращаю вам поставки. Россия могла бы войти в положение, подождать, даже может подарить немножко газа – это был бы дружественный шаг», – иронизирует он.

Кроме того, политолог отметил, что если Молдавия хочет дружественных шагов от России, ей нужно самой пойти на сотрудничество с Москвой.

«Поскольку Молдавия не очень дружественная страна по отношению к России, то ждать от России дружественных шагов она не может, но хочется. Если Молдавия была бы дружественной страной, хотя бы как Белоруссия, то Россия, безусловно, пошла бы на уступки. Потому что, продавая газ Белоруссии, «Газпром» тоже зарабатывает, просто не так много, он теряет на возможной цене, но в принципе он не дарит газ. Если бы Молдавия пошла на всеобъемлющее политическое сотрудничество с Россией, то, безусловно, Москва бы рассмотрела вопрос поддержки такого союзника экономически. Но Молдавия хочет и удовольствие получить, и невинность сохранить. Иными словами, она хочет находиться в антироссийском союзе с Западом, а с другой – хочет получать от России преференции», – заключил Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Кишиневу до конца отопительного сезона придется испытывать трудности с оплатой за российский газ.

Кроме того, ранее в Москве отметили, что в Молдове не отключили газ, но включили русофобию.