Ищенко объяснил цель удара ВСУ по Еленовке

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Новости Украины

Чтобы предотвратить массовую сдачу в плен украинских военных в Херсонских степях, украинские боевики демонстративно уничтожили колонию в Еленовке, в которой находились их же военнопленные из «Азова». Однако такой метод не даст реального эффекта.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они таки пойдут в наступление в Херсонских степях – там, где их все-таки ждут, я надеюсь, что все-таки сообразили туда побольше артиллерии подтянуть хотя бы, потому что в степи-то по ним удобно стрелять. Там нигде особо не спрячешься. То через некоторое время у очень многих возникнет желание все бросить и сдаться. После того, как начнутся реально серьезные боевые действия там, а не просто перестрелки, как сейчас. Можно попытаться предотвратить синдром сдачи в плен демонстративным уничтожением собственных военнопленных. Хотя, с другой стороны, сдалось уже более 10 тысяч, а убили всего 40 человек (ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО «HIMARS», где находились пленные боевики «Азова», – ред.), все равно шанс выжить там больше, чем на фронте. Под Херсоном стоят российские войска, а значит повезут не в ДНР, а в Россию, а до России не все долетает, да и здесь меры примут, подальше отвезут, чтобы не убивали», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что этим ударом Киев наглядно показал, что украинским боевикам все равно, кого убивать – своих или чужих.

«Мы знаем, что это злобные твари, которые с удовольствием убьют кого угодно – хоть чужих, хоть своих, лишь бы побольше. Почему придумывать еще очень сложные комбинации? Появилась возможность убить, ну и убили, заодно показали, куда у них долетает. Откуда они переедут в другое место, чтобы их не достали потом? Просто еще один штрих к портрету», – добавил политолог.