Ищенко: США подставляют Украину под российский удар

19.01.2022  14:32 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
Новости Украины

Спровоцированная Западом истерия о «российском вторжении» на Украину осуществляется с любой ценой создать вооружённый конфликт.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спровоцированная Западом истерия о «российском вторжении» на Украину осуществляется с любой ценой создать вооружённый...

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«История про российское вторжение на Украину уже живёт собственной жизнью и оказывает влияние на политику, независимо от того, есть ли вторжение или его нет. Потому что, как вы видите, на Западе вопрос санкций и противодействия России обсуждаются так, как будто вопрос вторжения – уже решённый вопрос. Американцы делают всё для того, чтобы так или иначе, но конфликт состоялся», – отметил эксперт.

По его словам, США подталкивают Украину к боевым действиям против ЛДНР, на что обязательно отреагирует Россия.

«Россия будет реагировать в любом случае. Они сами не знают, каких масштабов достигнет этот конфликт, но спровоцировать его они пытаются. Естественсокно, в попытке переложить ответственность на будущий, как они считают, конфликт на Россию. Они постоянно подчёркивают, что Москва проводит учения и готовится напасть», – сказал Ищенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что информационный шум со стороны Украины о том, что Россия якобы готовит военные провокации против Киева, на деле означает то, что ВСУ разрабатывают план полномасштабной карательной операции на Донбассе.



Кроме того, отмечалось, что в Южном военном округе (ЮВО) развернута первая в российских Вооруженных силах бригада зенитных ракетных комплексов «Бук-М3».

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