«Испанский стыд! Мне больно за нашу страну», – украинская певица

27.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Провал участия Украины в Евровидении-2019 после допроса националистами – членами жюри, которому подверглись артисты во время отборочного конкурса, – является демонстрацией «Окна Овертона», когда травля инакомыслящих в прямом эфире возводится в норму.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала украинская певица Мила Нитич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы могли представить себе пять лет назад такое публичное линчевание артистов на сцене, которое происходило на сцене в эту субботу? Думаю, что нет. Как меняются взгляды! Есть такое понятие – «Окно Овертона», это когда вещи, которые еще вчера были неприятны и непонятны обществу, сегодня уже считаются нормой. Для нас сегодня норма вести себя так, как вели себя ведущие и жюри на сцене в субботу по отношению к артистам.

Мне было больно и стыдно. Я впервые в жизни ощутила «испанский стыд», когда тебе стыдно за то, что твоя страна скатилась до такого уровня поведения со своими же людьми. Мы сами друг друга травим сегодня. И тут вина не России и не кого-то другого, это наше отношение друг к другу», – отметила артистка.

Напомним, ранее российский политолог Араик Степанян заявил, что эфир меджлисовского телеканала ATR с участием дочерей вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Марии и Анны, стал наглядным примером невозможности с точки зрения захвативших власть нацистов совмещать лояльность Украине, однако при этом не разделять бандеровскую идеологию и принимать реальность российского статуса Крымского полуострова.