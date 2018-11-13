«Использовали как презервативы»: Почему украинцы больше не майданят

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинцы даже не пытаются выходить на акции протеста против постоянно увеличивающихся тарифов, потому что окончательно разуверились в майданах.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной Рады Виталий Журавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня цены на газ, а, значит, на отопление и теплую воду – заоблачные, а люди не выходят. Разочарованы во власти и в том, что майдан может что-то сделать, – и первый, и второй. Потому что после первого и второго майданов кто к власти пришел? Негодяи. Использовали людей и выбросили, как презервативы», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что отчаявшиеся украинцы умоляют отключить отопление, так как не могут платить за газ.

Тем временем в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс.