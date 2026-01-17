Используя опыт Украины, Польша начала подготовку к глубоким ударам по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша подготовила программу развития своих вооруженных сил, которая предусматривает глубокие удары по России.

Об этом сообщает издание Defence 24, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевые элементы программы были презентованы в ходе пресс-конференции начальника польского генштаба генерала Веслава Кукулы.

«Весь этот спектр ударных средств призван сдерживать противника, а в случае войны – уничтожать его далеко от границ Польши. Хотя программа рассчитана на 15 лет, основные возможности должны быть разработаны к рубежу 2029-2030 годов. Вся программа направлена ​​на качественный сдвиг в сдерживании и обеспечение того, чтобы потенциальный конфликт НАТО-Россия больше напоминал 12-дневную войну Израиля с Ираном, чем полномасштабную войну на Украине, которая длится уже много лет», – говорится в публикации.

Указывается, что Польша уже имеет вооружения, способные наносить удары дальностью 300 километров, но в дальнейшем эту цифру планируется увеличить до 1500 километров. Для решения этой задачи планируется закупка боевых самолетов пятого поколения.

Отмечается, что главной проблемой для Польши является отсутствие возможности нанесения ударов дальностью более 1500 километров.

«Опыт войны на Украине показывает, что ключевым элементом эффективных ударов на большие расстояния являются недорогие беспилотные системы , способные к массовому развертыванию, насыщению противовоздушной обороны и систематическому уничтожению вражеской логистики и военной инфраструктуры. Масштаб, повторяемость и низкая стоимость единичного удара оказались столь же важными, как и использование дорогостоящих и высокоточных средств поражения, таких как специализированные крылатые и баллистические ракет», – продолжает издание.

В польском генштабе подчеркнули, что изучают украинский опыт «при планировании развития возможностей нанесения глубоких ударов«».