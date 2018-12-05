Истерика на сессии у Кличко: Русские танки – в 120 км от Киева!

05.12.2018, Киев, Игорь Петров

В бюджете Киева не выделяется достаточно денег на оборону и защиту города от якобы возможного вторжения российской армии.

Об этом на заседании Киевсовета сообщил депутат от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, огромный по украинским меркам бюджет Киева “разворовывается мафией”. Также он назвал мародерством воровство из бюджета во время военного положения.

Депутат считает правильными тот факт, что в в сессионном зале Киевсовета вывесили флаг ВМС Украины.

“Но нам рассказывают про возможность нападения Путина, что от столицы до границы 120 км, что российские танки могут приехать сюда? А сколько денег выделено на территориальную оборону? Ноль гривен, ноль копеек! Сколько денег выделено на военно-патриотическое воспитание? Ноль гривен! Сколько денег выделено на привлечение молодежи на службу в армии за контрактом? Ноль гривен!”, – возмутился Сиротюк.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Верховной раде уже считают минуты подлета российской боевой авиации до Киева.

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