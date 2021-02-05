Историк Андрей Фурсов: Западная агентура деградировала до «мелкого сопливого бесёнка»

13.02.2021, Москва, Владимир Гладков

На примере Алексея Навального можно проследить деградацию западной агентуры в России.

Об этом в своём видеоблоге рассуждает известный историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-человечески правильно и политически грамотно для Навального было бы извиниться перед ветераном и поставить на этом точку, извиниться перед человеком, который участием в войне обеспечил жизнь, в том числе, Навального. Но он этого не сделал – «Неблагодарность есть свойство низких натур». И на суде мы увидели совершенно наглого, разнузданного, истеричного, плохо владеющего собой поддонка.

Оскорбляя конкретного ветерана Великой Отечественной войны, он оскорбил вообще всех ветеранов – и тех, кто жив, и тех, кто погиб на войне. Он оскорбил тех, кто выходит на «Бессмертный полк», нашу память о войне, о потерях, о победе. И это неслучайно», – сказал Фурсов.

По его словам, Навальный и ему подобные стремятся растоптать память победителей над нацистской Германии, работая на тех, кто возлагает на Третий рейх и на СССР равную вину за развязывание Второй мировой войны, и выгораживая силы, которые фактически вскормили Гитлера и вдохнули в него жизнь.

«Важно не только то, что говорил Навальный, но и то, как он говорил – это была самая настоящая истерика, недостойная мужчины, а тем более – претендента на политическое лидерство. Мы увидели не лидера, а шестёрку-инфантила. Думаю, основная причина истерики Навального заключается в том, что его кураторы в России и за рубежом то ли не смогли обеспечить ему въезд без ареста, то ли решили, что арест в большей мере поспособствует дестабилизации обстановки в стране. Ведь возвращение Навального в страну имеет только одну цель – дестабилизация, снос, причём, не только существующего режима, но вообще российской государственности в принципе», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на первое судебное заседание явились дипломаты из более чем дюжины стран Запада.

«Топят за него и топят его этим самым, потому что на пальцах объясняют: это наш агент, не трогать его. Безусловно, это ещё попытка продавить российское руководство – прогнётся, и два шара в лузу: и агента освободит, позволив ему дальше расшатывать ситуацию, и [Россия] проявит слабость в глазах мирового сообщества и собственного населения. А значит, можно будет давить дальше и стремиться к реваншу. Это общая позиция Запада, ведь не просто с гитлеровской Германией мы воевали в 1941-1945 годах, Третий рейх – это гитлеровский Евросоюз в целом. И нынешний ЕС, науськиваемый определёнными англосаксонскими группами, предтечи которых когда-то натравили Гитлера на СССР, выходит, попытался взять реванш, используя Навального в качестве одного из орудий», – пояснил Фурсов.

Он напомнил, как ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Россией нужно разговаривать только с позиции силы.

«Я бы напомнил фон дер Ляйен, мамаше шестерых детей, чем закончилось то, что началось для Третьего рейха 22 июня, и что стало с теми, кто это организовал – кое-кого повесили в Нюрнберге, кое-кто успел покончить с собой. Кстати, у Геббельса тоже было шесть детей, погибли вместе с ним. Так что фон дер Ляйен лучше бы детей своих пожалела. Хотя нынешняя армия РФ, конечно же, слабее советской, но для Германии нашего потенциала вполне хватит – если нас вынудят, вполне повторить сможем», – заверил историк.

«И уж точно ни германской разведке, ни реваншистам, ни Западу в целом не стоит рассчитывать на столь незадачливых агентов-неудачников, как Навальный. Кто-то у нас уже успел окрестить его «бесом». Ничего подобного. Как сказал бы Достоевский, мелкий бесёнок из неудачников с насморком – то есть, сопливый», – подытожил Андрей Фурсов.