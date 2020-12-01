История с военным сотрудничеством Украины и Турции оборачивается пшиком

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на громкие анонсы о совместных разработках Украины и Турции в области вооружений, турки не спешат разворачивать на Украине производственные мощности и саботируют уже заключенные договоренности.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что информация с производством на Украине турецких ударных беспилотников «Байрактар» может обернуться тем же, что и строительство завода по сборке турецких средств связи для ВСУ.

«Пока что история не очень понятная. У нас как-то сложно все выходит. Турки они, вроде бы, очень лояльные и очень дружественные – они готовы ко всему: давайте, производите, покупайте, все сделаем, все поменяем, идут навстречу. Но конечного какого-то производства хотя бы чего-то нет.

Договор по Aselsan – турецких средствах связи УКВ-диапазона для сухопутных войск, воздушных сил был подписан еще несколько лет назад, он предусматривал в том числе разворачивания, одна из причин выбора турок озвучивалась как то, что турки локализуют у нас производство. Уже 20-й год заканчивается, завода нет и более того, его и не будет.

То, что демонстрировали какую-то типа линию по сборке, где сидят четыре дядьки и отвертками что-то там крутят, это не завод, не линия – это просто четыре дядьки, которые что-то крутят. Та же самая ситуация сейчас идет по другим направлениям сотрудничества, где они избрали, по бронетехнике тоже – они сначала хотели одно от нас, потом не покупают. По авиации, по беспилотникам, по нашим двигателям для их беспилотников.

Я не удивлюсь, если турки поиграют с нами, а потом поставят свое изделие, которое будет частично из заимствованных от нас решений, технологий, а мы просто будем «озабочены». Конечного результата нет, во-первых, во-вторых, турки максимально замыкают все на себя. Они сейчас на том этапе развития, когда могут быть самодостаточными фактически в большинстве видов вооружений», – заявил Чмут.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская армия оказалась не в состоянии освоить сложные системы.

При этом, посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил о том, что Украина и Турция якобы сформироваливоенно-промышленный альянс, который улучшит обороноспособность обеих стран.