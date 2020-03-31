Из-за карантина в украинских городах резко активизировался криминальный элемент
Из-за введённых украинской властью карантинных мер на опустевших улицах Одессы резко активизировались наркоманы и воры-домушники.
Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Xydessa.com», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие в Одессе уже начали соблюдать карантин. Но на фоне почти пустых улиц очень стал заметен криминальный элемент. Так называемые «закладчики» и их клиенты уже почти перестали скрываться. Зачастую, они действуют открыто, даже в центральной части города. Наркоманам вирус не указ, по сравнению с тем, что они принимают, коронавирус – это детские шалости.
Также, стали более заметны темные личности, наводчики, которые, уже не скрываясь, ходят и рассматривают, изучая слабые места, через которые можно проникнуть в квартиры одесситов», – говорится в сообщении.
Также в информационном агентстве опубликовали видеозапись, на которой видно, как при свете дня молодой человек в невменяемом состоянии, совершенно не скрываясь от посторонних глаз, пытается найти закладку с наркотиками.
Напомним, накануне киевлянин Михаил Волгин сообщил, что из-за действий Владимира Зеленского и его команды на опустевших улицах украинской столицы активизировались выпрашивающие на дозу наркоманы.
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