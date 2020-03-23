23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Медицина, Происшествия, Украина
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По опустевшему Киеву бродят выпрашивающие на дозу наркоманы – очевидец




Введённые Владимиром Зеленским и его командой карантинные меры в связи с пандемией коронавируса привели к тому, что центральные улицы Киева полностью опустели.

Соответствующий сюжет опубликовал в своем видеоблоге киевлянин Михаил Волгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике видны безлюдные улицы, практически полное отсутствие машин в центре украинской столицы, закрыты большинство магазинов – город полностью вымер из-за действий президента Владимира Зеленского и его команды по борьбе с коронавирусом.

«Запуганные боксёром Кличко гости Киева разъехались по сёлам, киевляне сидят по домам. Сказали особенно пенсионерам не высовываться. И поэтому центральная улица Киева Крещатик свободна. Тут много наркоманов стало, уже два ко мне подходило, просили. Обычно тут покупают в аптеке за 50 гривен укол и колются.

Вот такой пейзаж. Зато флаг есть. И коронавирус есть. Денег нет, производства нет, лекарств нет, масок нет, но изоляция есть. Магазины закрыты, бизнес «цветёт и процветает». Это называется трындец товаро-денежной системе производства», – прокомментировал увиденное Волгин.

Напомним, накануне поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк заявил, что пандемия коронавируса уничтожит остатки производств на Украине, и о каких-либо радужных перспективах даже в статусе «аграрной сверхдержавы» следует забыть – речь идет о сохранении элементарных благ цивилизации вроде работающей канализации и водопровода. Однако задача осложняется крайней изношенностью фондов, не знавших модернизации еще со времен СССР.

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