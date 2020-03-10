Из-за падения цен на нефть Украина оказалась на грани исчерпания резервов

10.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина находится в таком состоянии, что снижение цен на сырьевые товары серьезно отразится на ее экономике, а у страны не будет резервов, достаточных для стабилизации ситуации.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине будут свои проблемы. Формально снижение цены на нефть может привести к снижению цен на топливо и газ, что очень важно для Украины. Но это только одна сторона вопроса. Другая сторона – что вообще начинается кризис сырьевых экономик, что в мире падет спрос на сырье.

Украина – страна в основном производящая и экспортирующая сырье. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время начнется дальнейшее сокращение спроса на украинский металл, продукцию химической промышленности и даже продукцию агропромышленного комплекса.

И это при наших огромных долгах, больших выплатах и маленьких резервах, которых хватит на 2-3 месяца, а дальше возникнут проблемы. В мире начинается рецессия. Мы же видим, что происходит – «Люфтганза» отменяет 7000 рейсов. Это насколько же падает спрос на топливо? И такое происходит ежедневно», – сказал Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на мировых биржах рекордно обвалились цены на нефть.

В Киеве считают, что падание цен на нефть выгодно Украине и предлагают использовать эту ситуацию против РФ.