Из-за российской стали в украинской бронетехнике разразился громкий скандал

24.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине разразился очередной громкий скандал в оборонной сфере: в производстве бронетехники под видом бронестали использовались не предназначенные для такого рода задач материалы.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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В публикации отмечается, что Укроборонпром неспроста употребляет термин «производства Евросоюза» в отношении зарубежных поставок бронестали, в частности польской, которая использовалась на треснувших украинских ББМ «Дозор-Б».

«И пока Укроборонпром и «Ленинская кузница» в 2016-м завозили польскую бронесталь, ее производитель ISD Huta Częstochowa через год сообщил, что… только планирует разработать два вида бронестали для военно-промышленного комплекса. Ну, и вишенка на патриотический тортик: польский меткомбинат ISD Huta Częstochowa входит в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса». Контрольный пакет акций принадлежит пулу российских инвесторов. Так зачем было лгать, что российская бронесталь в Украину не поставляется?», – возмущается издание.

Также «российский след» обнаружился в бронестали для БТР-3ДА от бельгийской компании.

«Этот бронетранспортер разработали конструкторы ХКБМ, – уточняет «ЗН». – Тактико-техническим заданием предусмотрено использования отечественной бронестали, а в случае ее отсутствия — иностранных аналогов. За аналог взяли спецсталь марки АТІ500AR. Ее производителем является NLMK Clabecq (Бельгия), который принадлежат к российскому концерну «НЛМК» («NLMK», г. Липецк, Российская Федерация)».

При этом указанная спецсталь не может использоваться в боевых машинах.

«Из справки представительства российского производителя: «материал марки АТІ500AR является полупродуктом, который поставляется после горячей прокатки без гарантий по механическим свойствам». И этот российский полупродукт в течение 2016 г. поставляли ГП «КБТЗ» под видом бронестали производства Евросоюза! И именно из этого «полупродукта» изготовляли бронетранспортеры, которые отказалось принимать Минобороны», – пишет еженедельник.

Также издание ссылается на заявление российских владельцев Новолипецкого меткомбината, сообщивших в 2016 году, что ни одно предприятие группы, российское или зарубежное, не поставляет и никогда не поставляло бронесталь на Украину. Сталь же, использованную украинскими производителями, российские металлурги охарактеризовали так: «Указанная продукция по своим характеристикам не отвечает требованиям, предъявляемым к бронесталям, и не может использоваться в военных целях».

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько месяцев назад была вскрыта схема, в результате которой ближайшее окружение тогдашего президента Петра Порошенко заработало миллиарды долларов, закупая контрабандой старые армейские комплектующие из России, которые потом с наценкой перепродавало в ВСУ.

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