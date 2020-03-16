16.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Из-за выплат по долгам Украина входит в крайне неприятный долгосрочный тренд




В текущем году Украине нужно выплатить по внешним долгам колоссальную сумму, которая составляет порядка трети госбюджета.

Об этом в «Известиях» пишет  руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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«Только в нынешнем году Украина должна выплатить $17 млрд государственных долгов. Это примерно треть ВВП страны. Если же на фоне глобальной финансово-экономической турбулентности заграничные спекулянты сбросят рискованные украинские ОВГЗ, то это повлечет за собой образование дополнительной бюджетной дыры в $4–5 млрд. За первый месяц года минэкономики впервые за 49 месяцев зафиксировало снижение ВВП. Похоже, что это только начало крайне неприятного для Украины долгосрочного тренда», – приходит к выводу Ведрусов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские экономисты прогнозируют, что Украина выйдет из кризиса измотанным инвалидом.

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