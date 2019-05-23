23.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Из Зеленского обещают за короткий срок сделать Бандеру

Миротворческую риторику нового президента Украины Владимира Зеленсокго якобы заставить сменить российский лидер Владимир Путин.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил одиозный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, обещавший разрушить Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора»/

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«Нет четкого видения как сделать и нет понимания команды, с которой он будет это делать. Это две самые большие угрозы, которые есть по состоянию на сегодня. Я не беру во внимание какие-то пророссийские заявления или идеи с референдумами или еще что-нибудь. Все это пройдет, Путин быстро все поставит на свое место и мы получим Зеленского-Бандеру или Зеленского-Петлюру за очень короткий период времени», – заявил Омелян.

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