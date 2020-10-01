01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Избитый крымский экстремист, отданный Украине по обмену, вышел из комы


Отправленный по обмену в Киев бывший крымчанин, украинский националист Владимир Балух, который с начала сентября находился в коме после избиения в киевском «Гидропарке», сегодня открыл глаза.

Об этом в эфире у себя в Facebook сообщила экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошие новости от лечащих врачей Балуха: «Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся», – написала Геращенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее «побратим» Балуха меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев заявил, что его соратника, скорее всего, избила «компания пророссийских».

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