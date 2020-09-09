Муждабаев уверен, что нациста Балуха в Киеве отметелила «компания пророссийских»

09.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Освобождённый по обмену Киева с Москвой крымский нацик Владимир Балух, которого накануне избили, подвергся нападению в киевском «Гидропарке» – месте скопления «пророссийских компаний и всяких асоциалов».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про Володю Балуха слышал, это политузник Кремля, который год назад был освобождён по обмену, герой крымского сопротивления, наш, по сути, крымский татарин, брат наш. Вчера они все освобождённые, там и Олег Сенцов, и Бекиров, праздновали освобождение из русских застенков. И, как рассказал Чийгоз, зампред Меджлиса, какая-то компания рядом села пророссийская, завязался неприятный разговор.

Вроде ничего не было поначалу, а потом они, вполне возможно, его выследили и избили. Избили сильно, видимо, били по голове в том числе. Володя в больнице, жизни ничто не угрожает, я очень люблю этого человека, мы с ним одного поля ягоды. Надо найти и наказать этих людей, вполне возможно, что эти и выследили», – заявил Муждабаев.

«Гидропарк» это такое место, где много таких сомнительных компаний. Я был там, это alter ego того Киева, каким я его люблю. Я там был, второй раз вечером туда заходить точно не буду. Там и пророссийских полно, и всяких асоциалов. Естественно, Володю ограбили. Избили, отняли деньги, карточки, телефон. Антон Геращенко, замминистра внутренних дел, написал, что уже разыскивают этих людей. Надеюсь, найдут и накажут», – добавил меджлисовец.