Издания отмахиваются от нас штрафами и продолжают печатать на русском – «мовный» омбудсмен
Украинская «мова» настолько неконкурентоспособна, что издателям выгоднее платить штрафы и продолжать печататься на русском языке, поскольку на это есть запрос в обществе.
Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила уполномоченная по защите украинской «мовы» Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Речь не в количестве. В соцсетях призывают – больше штрафовать, чаще. Для этого нужен законодательный инструмент. В законе прописано, что первое предупреждение, а в случае повторения – штраф. Когда мы говорим о предупреждении, здесь больше речь об имиджевой истории.
Извините, наказать размером 3400 – это не то наказание, к которому мы эти коннотации наказания можем к себе примерить. Для больших сетей это вообще не цифра. А мы работаем с физическим лицом, поэтому наказание 3400 я бы не назвала наказанием. В большей мере мы говорим об имидже, о репутационных потерях», – вещала нацистка.
«Например, кроссворд. Есть такие тиражи, которые публикуются на русском языке. Они уже оштрафованы нами не в первый раз. Постоянно суммы увеличиваются. Собственники издательства даже не приходят на рассмотрение, они просто платят штраф и продолжают дальше печатать.
Потому что это выгодно, есть запрос в обществе на такой контент!
Разумеется [им выгоднее заплатить такую сумму], это для них ничто! Сумма постоянно увеличивается. Когда дойдёт до пика, не знаю, будет выгодно или нет. Но мы постоянно в такой динамике», – жаловалась бандеровка.
