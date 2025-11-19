Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская «мова» настолько неконкурентоспособна, что издателям выгоднее платить штрафы и продолжать печататься на русском языке, поскольку на это есть запрос в обществе.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила уполномоченная по защите украинской «мовы» Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Речь не в количестве. В соцсетях призывают – больше штрафовать, чаще. Для этого нужен законодательный инструмент. В законе прописано, что первое предупреждение, а в случае повторения – штраф. Когда мы говорим о предупреждении, здесь больше речь об имиджевой истории. Извините, наказать размером 3400 – это не то наказание, к которому мы эти коннотации наказания можем к себе примерить. Для больших сетей это вообще не цифра. А мы работаем с физическим лицом, поэтому наказание 3400 я бы не назвала наказанием. В большей мере мы говорим об имидже, о репутационных потерях», – вещала нацистка.