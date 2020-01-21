21.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Израиль, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина
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Израиль и Россия объединяются в борьбе с «антисемитскими свиньями» всех мастей

Израиль является едва ли не главным партнером Российской Федерации по сохранению памяти о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

В связи с этим визит президента России Владимира Путина в Израиль, где 23 января пройдет Всемирный форум памяти Холокоста, является очень символическим и обернется конкретными мерами в борьбе с антисемитскими проявлениями в восточно-европейских странах.

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Об этом во время «круглого стола» в Москве заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был поражен, с какой теплотой и памятью они относятся к воинам Красной Армии и вообще ко всему тому, что связано с победой над фашистской Германией. Более того, всегда, на всех встречах наши израильские партнеры подчёркивают: «Пока мы существуем, мы всегда с вами рядом в том, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Мы никогда этого не допустим».

Это дорогого стоит на фоне того, что сейчас в мире пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, сделать Советский Союз тоже виновником этого страшного события… Я думаю, этот визит, который состоится 23-го числа, будет очень важен, потому что еще раз подчеркнет и будет послан сигнал всему миру, что никто не забыт и ничто не забыто, переписать историю не удастся», – заявил Джабаров.

Его поддержал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Эксперт подчеркнул, что сегодня между Израилем и Россией происходит тесное сотрудничество в вопросах исторической памяти.

«С Израилем мы не только находим точки соприкосновения, мы и тесно сотрудничаем именно в тех делах, которые связаны с исторической памятью… То, что сегодня мы сотрудничаем с Израилем в исторических вопросах, очень важно потому, что в некоторых странах, ближайших к нам соседях – это Прибалтика, Украина, Польша, фактически происходит переписывание истории. Черное пытаются выдать за белое, белое за черное, все переставляют с ног на голову и пытаются обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и говорят о том, что не было никакого освобождения Европы, а была новая оккупация».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на форум 23 января, но не получил права выступить в рамках мероприятия, равно как и его коллега, президент Польши Анджей Дуда, который из-за этого отказался от участия в форуме. При этом, украинские националисты устроили травлю Зеленского, заявив, что президент страны будет выполнять роль массовки на форуме во время выступления российского лидера Владимира Путина.

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