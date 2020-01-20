Вятрович: Зеленский согласился быть массовкой при Путине

20.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина продолжает унижаться и заигрывает с с Москвой, что подтверждает Всемирный форум Холокоста, который состоится в Израиле 22-23 января и куда приглашен украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом в своем блоге заявил одиозный экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вятрович напомнил, что согласно плану мероприятия, Зеленский не получит права на выступление перед участниками форума. При этом перед ними запланировано выступление президента России Владимира Путина.

«Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, «каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем». Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинский и оккупировало наши территории.

Руководителю государства-правопреемники СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился. Такой формат приглашению президента Украины израильской стороной, все больше заигрывающей с Москвой – унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом», – заявил Вятрович.

За пример для подражания националист предлагает взять польского президента Анджея Дуду, который, узнав о том, что ему также не дадут слова, отказался от поездки в Израиль.

«Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого формата приглашения. Потому что для Дуды важно не только, «чтобы улица была заасфальтирована», для него есть разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальных интересах Польши.

Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой – в День Соборности Украины едет побыть массовкой у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?», – возмутился Вятрович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», послы Израиля и Польши в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором подвергли жесткой критике проводимую на Украине политику героизации нацистов.