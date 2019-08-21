Израиль выкупит у Зеленского обширные территории Украины

21.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на политическое сближение с новым украинским президентом Владимиром Зеленским с целью превратить Украину в плацдарм для создания на её территории нового еврейского государства.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нетаньяху начал реализовывать на Украине проект, который многие считают невозможным. Но вот – первое же заявление израильского лидера напрямую с ним связано: «Я буду говорить с президентом (Зеленским) о создании зоны свободной торговли, о пенсионном соглашении и о многих других вопросах, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между двумя государствами».

Многие ближневосточные аналитики сходятся на том, что государство Израиль в ближайшие 30 лет может оказаться под угрозой уничтожения (думаю, причины всем понятны) и его элите стоит задуматься над «запасным аэродромом».

С этой точки зрения Украина с её расположением в Европе, выходом к морю, наличием огромной украинской диаспоры в Израиле, в конце концов, с финансовыми проблемами, экономической отсталостью, огромными долгами и конфликтом на Донбассе является наиболее вероятным вариантом новой «земли обетованной».

Речь не идет о полном переселении, проект подразумевает создание государства-резерва, в первую очередь, для населения, и, во-вторых, размещения тех инфраструктурных объектов, которые будут играть ключевую роль в государствах ближайшего будущего.

Для Нетаньяху – это возможность создать долгоиграющий проект, аналогичный курильским территориям для Японии, но только со знаком плюс, и он сможет с него снимать политические дивиденды. Для Зеленского – это возможность получить финансирование, знания, прорывные идеи, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и выскочить из тисков США и ЕС.

Отдельный вопрос, что этот проект означает для России и ответ на него непростой», – резюмировал эксперт.

Напомним, что израильский премьер посетил Украину впервые за 20 лет. По мнению политолога Александра Лазарева, одной из целей визита могли быть негласные переговоры по участию израильского капитала в анонсированной Зеленским масштабной распродаже оставшейся государственной собственности на Украине.