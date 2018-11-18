Известный советский фильм подвергли цензуре на Украине

18.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Известный советский фильм «Гусарская баллада» подвергли цензуре на Украине – во время трансляции из эфира канала «Интер» была удалена фраза с упоминанием русских.

Интрига заключается в том, что акционерами «Интера» являются депутаты от «Оппозиционного блока» – так называемая «газовая группа», представленная в Верховной Раде депутатами Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко.

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Инцидент свидетельствует о том, что «Оппозиционный блок» и подконтрольные ему СМИ при случае легко идут на соглашательство с правящим режимом, пишет в своем блоге политолог Олег Хавич.

Он напоминает, что «Интер» может транслировать шествие «Бессмертного полка» и обращения предстоятеля УПЦ МП, но при этом в выпусках новостей программы «Подробности» использовать риторику режима о «сепаратистах» и «террористах», которая разжигает рознь и расчеловечивает жителей Донбасса.

«На телеканале «Интер» (ну, Вы знаете – «российско-террористические войска сами себя обстреляли» в «Подробностях») сегодня утром – «Гусарская баллада».

Помните, когда героиня Голубкиной попадает в партизанский отряд? Забегает дозорный со словами: «В лесу ползет обоз французский!». В оригинале, поручик Ржевский (великолепная роль Яковлева) в рифму отвечает: «Вперёд друзья, их угостим по-русски!». Но только не на канале Лёвочкина-Бойко, тут звучит просто «Вперёд!» – и всё.

Любой, кто знает систему управления телеканалом «Интер», поймёт: это не рекомендация, это жёсткий приказ Безлюдной – вырезать все упоминания о России, русских и т.д. Причём приказ не её личный, а полученный от собственников, которым, в свою очередь, его спустили с Банковой.

В общем, русские и русскоязычные фанаты Юрия Бойко, угощайтесь», – комментирует Хавич.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление киевского журналиста Владимира Скачко о том, что «Оппозиционный блок» – лишь проект, который позволит украинским олигархам сохранить депутатские мандаты, используя в очередной раз обман избирателей Юго-Востока.

Также ранее автомайдановец Сергей Поярков в эфире одного из телеканалов заявил, что в России напрасно считают потенциальным союзником фракцию «Оппозиционного блока» – бывшие «регионалы» являются такими же противниками Русского мира, как и открытые украинские националисты.