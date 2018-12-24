Известный украинский дипломат призвал Киев к диалогу с восставшим Донбассом

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Так называемые миротворческие войска ООН не помогут разрешить суть конфликта на Донбассе, а потому им нечего делать в регионе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что ввод иностранных войск на территорию Украины, даже в голубых шлемах, – это не решение ситуации на Донбассе. Это очередная идеологическая линия нынешней власти в Украине, лишь бы втянуть всех остальных, а самим не решать ситуацию. Потому я всегда буду против такой миссии”, – сказал дипломат.

Он предложил прислушаться к тому, что говорят в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

“Недавно уволился Александр Хуг, замглавы этой миссии, который раньше настаивал, и сегодня настаивал. Он говорит: «А почему украинцы не могут общаться напрямую с украинцами, почему они не могут решать вопросы напрямую?»… Мы должны начать, в соответствии с «Минскими соглашениями», как написано в протоколе 14-го года, инклюзивный диалог. В том числе, с теми территориями», – заявил Кожара.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, бывший спонсор украинских карательных батальонов призвал к прямым переговорам с ЛДНР.

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