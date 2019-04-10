Известный украинский дипломат шокирован клоунадой соотечественников в ПАСЕ

10.04.2019

Украинская делегация в ПАСЕ ведет себя как дикари, срывая заседания и устраивая демарши.

Об этом, как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, в эфире телеканала 112 заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший глава ОБСЕ Леонид Кожара.

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По его словам, это вредит имиджу Украины, которую при таком поведении ее представителей, попросту перестанут слушать.

“Произошла острая дискуссия на бюро, и я так понимаю, украинская делегация в очередной раз поссорилась с остальными делегациями. Мне кажется, что это не на пользу ни украинской делегации, ни нашим отношениям с Советом Европы, ни всему Совету Европы… Быть пугалом на Парламентской Ассамблее – не очень хорошая судьба для нас. Нас вскоре вообще перестанут там слушать… По количеству настоящих клоунов равной украинской делегации сегодня нет. Это делегация, которая срывает заседания, ведет себя несвойственным для Европы образом”, – заявил Кожара.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, руководитель германской делегации в ПАСЕ и соратник канцлера Ангелы Меркель не выдержал и обматерил украинских депутатов.