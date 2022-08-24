Известный военкор опроверг Шойгу – на занятие Харькова и Одессы нет сил
Известный военкор Александр Коц, фактически, опроверг сегодняшние слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что снижение темпов наступления сил, участвующих в спецоперации на Украине, вызвано стремлением избежать жертв среди местного населения.
Коц в интервью радио «КП», напротив, утверждает, что у русской армии нет сил для освобождения Харькова и Одессы, – именно необходимостью передышки и вызвана пауза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если украинцев выдавят до административной границы бывших областей, за границу Донецкой области, у них будет все равно возможность бить по территории ДНР, по территории ЛНР из того оружия, которое поставляет им Запад. Поэтому надо двигать как можно дальше, лучше всего до польской границы.
Я не хочу никому ложные иллюзии давать и ложные надежды. Нужна будет передышка, невозможно без передышки идти через всю Украину, поселок за поселком и город за городом. Это вымотает нас.
Поэтому, в первую очередь, речь идет сейчас о том, чтобы освободить Донецкую область, провести референдум. Идет продвижение не только здесь, в Донбассе – идет продвижение и на юге Украины. Там уже наши войска, российские, без участия корпусов Донецка и Луганска вышли на границы Николаевской области, там продолжаются ожесточенные бои, десантники работают, туда были переброшены дополнительные силы.
Но мне кажется, что вся Украина – это маловероятная в ближайшее время перспектива. Мне кажется, что в первую очередь будет освобождена Донецкая область, полностью Херсонская область, Запорожье – тоже сложная задача, но я думаю, будут идти по этому пути.
Харьковская – вряд ли. Я думаю, что перспектива освобожденной территории Харьковской области – это возможное присоединение к одному из российских регионов. К примеру, тот же Купянск или Изюм могут стать частями Белгородской области», – заявил Коц.
При этом, сам Харьков, по его мнению, штурмовать в ближайшее время не будут:
«Харьков – это второй, если не ошибаюсь, город на Украине. В Харькове метро. Харьков можно было бы брать, если бы внутри было некое диверсионное подполье, которое разрушало бы военную инфраструктуру изнутри. Но насколько я понимаю, любые попытки создания такого подполья на корню пресекались все эти восемь лет Службой безопасности Украины. Те люди, которые сочувствовали нам и комплементарно относились, с начала этой военной операции тоже зачищены – либо брошены в тюрьму, либо убиты, поэтому мне кажется, штурм Харькова даже в этом году крайне маловероятен».
Спасибо!
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