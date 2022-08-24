Известный военкор опроверг Шойгу – на занятие Харькова и Одессы нет сил

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Известный военкор Александр Коц, фактически, опроверг сегодняшние слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который заявил, что снижение темпов наступления сил, участвующих в спецоперации на Украине, вызвано стремлением избежать жертв среди местного населения.

Коц в интервью радио «КП», напротив, утверждает, что у русской армии нет сил для освобождения Харькова и Одессы, – именно необходимостью передышки и вызвана пауза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Даже если украинцев выдавят до административной границы бывших областей, за границу Донецкой области, у них будет все равно возможность бить по территории ДНР, по территории ЛНР из того оружия, которое поставляет им Запад. Поэтому надо двигать как можно дальше, лучше всего до польской границы. Я не хочу никому ложные иллюзии давать и ложные надежды. Нужна будет передышка, невозможно без передышки идти через всю Украину, поселок за поселком и город за городом. Это вымотает нас. Поэтому, в первую очередь, речь идет сейчас о том, чтобы освободить Донецкую область, провести референдум. Идет продвижение не только здесь, в Донбассе – идет продвижение и на юге Украины. Там уже наши войска, российские, без участия корпусов Донецка и Луганска вышли на границы Николаевской области, там продолжаются ожесточенные бои, десантники работают, туда были переброшены дополнительные силы. Но мне кажется, что вся Украина – это маловероятная в ближайшее время перспектива. Мне кажется, что в первую очередь будет освобождена Донецкая область, полностью Херсонская область, Запорожье – тоже сложная задача, но я думаю, будут идти по этому пути. Харьковская – вряд ли. Я думаю, что перспектива освобожденной территории Харьковской области – это возможное присоединение к одному из российских регионов. К примеру, тот же Купянск или Изюм могут стать частями Белгородской области», – заявил Коц.

При этом, сам Харьков, по его мнению, штурмовать в ближайшее время не будут:

«Харьков – это второй, если не ошибаюсь, город на Украине. В Харькове метро. Харьков можно было бы брать, если бы внутри было некое диверсионное подполье, которое разрушало бы военную инфраструктуру изнутри. Но насколько я понимаю, любые попытки создания такого подполья на корню пресекались все эти восемь лет Службой безопасности Украины. Те люди, которые сочувствовали нам и комплементарно относились, с начала этой военной операции тоже зачищены – либо брошены в тюрьму, либо убиты, поэтому мне кажется, штурм Харькова даже в этом году крайне маловероятен».